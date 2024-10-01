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Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный - фото 1

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

Артикул: CH-058-129
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес2.3 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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