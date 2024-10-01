Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр405 мм
- Вес0.680 кг
- Материалпластик
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л
Нож для хлеба сталь, дерево
Кувшин «Бистро», стекло, 0,5л
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм
Блюдце «Трианон»
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Щипцы для льда «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Нож «Сантоку» сталь
Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм
Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый
Поднос Проотель D355, круглый
Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный
Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный
Поднос «Проотель» D405, круглый, коричневый
Поднос «Проотель», овальный
Поднос «Проотель», овальный, черный
Поднос «Проотель», круглый, пластиковый
Поднос «Проотель», пластиковый
Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый