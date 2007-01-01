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Емкость для запекания «Крафт Блю» овальная фарфор - фото 1

Емкость для запекания «Крафт Блю» овальная фарфор

Артикул: CH-062-443
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Емкость для запекания «Крафт Блю» овальная фарфор
Емкость для запекания «Крафт Блю» овальная фарфор
от 2 830
3 100 ₽
В корзине

С этим товаром покупают