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Подстолье 1295EM - фото 1

Подстолье 1295EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер верхней части: 112,5х50 см. Рекомендуемый размер столешницы: 140х90. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.


Поставляется в разобранном виде.

Все части упакованы отдельно:

80х40 см(нижняя площадка), 113х50 см(верх), 70х70х20 см (крестовина)




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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес27 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1400*900
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

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