Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер верхней части: 112,5х50 см. Рекомендуемый размер столешницы: 140х90. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Поставляется в разобранном виде.
Все части упакованы отдельно:
80х40 см(нижняя площадка), 113х50 см(верх), 70х70х20 см (крестовина)
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина800 мм
- Глубина400 мм
- Вес27 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1400*900
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай