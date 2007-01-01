Товар в корзине. Перейти
Подстолье 4101 - фото 1

Подстолье 4101

Артикул: CH-079-217
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье из нержавеющей стали 1201
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1201 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Квадро Slim
Фотография товара Подстолье Квадро Slim от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

* основание из единого листа стали
* порошковая покраска
* вставка на стойке из нержавейки
* регулировочные ножки в основании
* высота 72 см.
* ЭКСКЛЮЗИВ на рынке РФ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье стальное прямоугольное 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное прямоугольное 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Подстолье стальное прямоугольное 4

92
В корзине
Фотография товара Подстолье металлическое 1023 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1023

91
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье металлическое 1041EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1041EM, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1041EM

53
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье Ярис №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Подстолье Ярис №1

86
В корзине
Фотография товара Подстолье Double-Z от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Double-Z, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Double-Z

65
В корзине
Фотография товара Основание для стола Лавака, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лавака, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Основание для стола Лавака, черный муар

55
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Подстолье Лофт разборное

66
В корзине
Фотография товара Подстолье Loft Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Loft Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690

Подстолье Loft Designe

11
В корзине
New
Настоящее фото товара Подстолье 4505, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Подстолье 4505

5
В корзине
New
Настоящее фото товара Подстолье 6207, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье 6207, золотой

7
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от86 890

Слэб Emilie

5
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро

37
В наличии 50 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Palermo

50
В корзине
Фотография товара Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от19 215
Оптовая цена

Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика

38
В корзине
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, венге

44
В корзине
Фотография товара Слэб Tom от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Tom, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990

Слэб Tom

15
В корзине
Фотография товара Столешница Stuttgart от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Stuttgart, произведённого компанией ChiedoCover
от156 290

Столешница Stuttgart

7
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, белый

36
В наличии 33 шт.
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 24 шт.
В корзине
Фотография товара Слэб Felix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Felix, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Слэб Felix

11
В корзине

Другие товары из раздела стальные подстолья

Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 80 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5909
7 190 ₽

Подстолье Классик 80 М

85
В корзине
Распродажа
Фотография товара Подстолье металлическое 1011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽Оптовая цена

Подстолье металлическое 1011

74
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев

89
В корзине
Фотография товара Подстолье Парсон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Подстолье Парсон

78
В корзине
Фотография товара Подстолье Квартирник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квартирник, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Подстолье Квартирник

90
В корзине
Фотография товара Подстолье 1069EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1069EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Подстолье 1069EM

100
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2123EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2123EM, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Подстолье 2123EM

97
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2128EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2128EM, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Подстолье 2128EM

70
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Рокки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Подстолье Рокки

72
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5
В наличии 30 шт.
В корзине

Товар в корзине

Подстолье 4101
Подстолье 4101
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от86 890

Слэб Emilie

5
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро

37
В наличии 50 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Palermo

50
В корзине
Фотография товара Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от19 215
Оптовая цена

Столешница Окала 70, квадрат, дуб/керамика

38
В корзине

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.