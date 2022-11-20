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Подстолье Кобе МН

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Подстолье Ковин D 600

Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 21 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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