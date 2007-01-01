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Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1022ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Стальное Подстолье 1022ЕМ
86 оценок
5 590
Товар в корзине. Перейти
Стальное Подстолье 1022ЕМ - фото 1Стальное Подстолье 1022ЕМ - фото 2Стальное Подстолье 1022ЕМ - фото 3Стальное Подстолье 1022ЕМ - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стальное Подстолье 1022ЕМ производства ChiedoCover

Стальное Подстолье 1022ЕМ

Артикул: CH-009-546
86 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота710 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40х40 см, размер трубы: 6х6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 42х42х6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х35х15 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.

Глубина: 45 см
Длина: 45 см
Высота: 72 см
Труба: 60х60 мм
Вес нетто: 8,35 кг
Вес брутто: 8,85 кг
Объем: 0,011 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота710 мм
  • Вес9 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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