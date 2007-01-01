Характеристики товара
Описание
Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40х40 см, размер трубы: 6х6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 42х42х6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х35х15 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.
Глубина: 45 см
Длина: 45 см
Высота: 72 см
Труба: 60х60 мм
Вес нетто: 8,35 кг
Вес брутто: 8,85 кг
Объем: 0,011 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота710 мм
- Вес9 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет