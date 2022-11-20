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Стальное Подстолье 1022EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое).
Размер основания: 40x40 см, размер трубы: 6x6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 42х42х6 (0,01); труба: 10 шт./кор. 70х35х15 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002); подпятники: 8 шт./кор.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Страна изготовленияКитай

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