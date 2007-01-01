Характеристики товара
Описание
Барное подстолье 3070Н дизайн которого пересекается с подстольями линейки имперо или Валенсия. Стандартная высота для бара — 110 см.
У нас есть подстолья этой серии и обычные низкие, и двойные. А еще можем предложить аналог этого барного подстолья, но не на 4-х, а на 3-х ножках: высокое подстолье 3069Н
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес23 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материалчугун
- Размер основания610 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет