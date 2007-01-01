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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3070Н, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3070Н
95 оценок
13 690
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Подстолье ЕР 3070Н - фото 1

Подстолье ЕР 3070Н

Артикул: CH-050-035
95 оценок
Основные характеристики
  • Высота1100 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барное подстолье 3070Н дизайн которого пересекается с подстольями линейки имперо или Валенсия. Стандартная высота для бара — 110 см.

У нас есть подстолья этой серии и обычные низкие, и двойные. А еще можем предложить аналог этого барного подстолья, но не на 4-х, а на 3-х ножках: высокое подстолье 3069Н

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
  • Размер основания610 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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