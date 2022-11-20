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Подстолье Браун

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Стул Хьюстон, бежевый

Характеристики товара

Описание

Возможное исполнение столешницы: Лдсп 16мм, 22мм , Массив 18мм

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр600 мм
  • Максимальная нагрузка45 кг

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