Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение столешницы: Лдсп 16мм, 22мм , Массив 18мм
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр600 мм
- Максимальная нагрузка45 кг
Возможное исполнение столешницы: Лдсп 16мм, 22мм , Массив 18мм
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