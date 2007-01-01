Характеристики товара
Описание
Светильник Ноа Голди выполнен из металла с роскошной отделкой латунного цвета. Основной акцент сочетание латунного плафона цилиндрической формы с зеленым декоративным элементом из натурального мрамора, что придает модели премиальный вид и делает её выразительным акцентом в интерьере. Светильник оснащен поворотным плафоном, что позволяет легко направить свет в нужную зону. Работает с одной лампой мощностью до 25 Вт, обеспечивая освещение площади до 3 кв.м идеально для создания комфортной атмосферы в небольших пространствах. Размеры изделия составляют 15×10,5×15 см. Корпус, плафон и арматура выполнены из металла, дополнены элементом зеленого мрамора для более стильного образа. Ноа Голди идеально подойдет для установки в спальне, гостиной, на кухне, в кафе, отеле или кабинете. Отлично справится с ролью подсветки для чтения или акцентного освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина105 мм
- Высота150 мм
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, золотой, латунь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки165 мм
- Глубина упаковки155 мм
- Вес упаковки0.55 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики155*110*165
- Изделия стопируютсяНет