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Настоящее фото товара Подстолье Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Лофт 24
35 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Лофт 24 - фото 1Подстолье Лофт 24 - фото 2Подстолье Лофт 24 - фото 3Подстолье Лофт 24 - фото 4Подстолье Лофт 24 - фото 5Подстолье Лофт 24 - фото 6Подстолье Лофт 24 - фото 7

Подстолье Лофт 24

Артикул: CH-032-927
35 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Лофт 24 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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