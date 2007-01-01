Характеристики товара
Описание
Лаконичное бра из коллекции Айрон Грейси, выполненное в современном стиле. Прозрачный плафон округлой формы на металлическом основании золотистого цвета будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой настенный светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина100 мм
- Высота230 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки220 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки240 мм
- Вес упаковки0.70 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики240*220*170
- Изделия стопируютсяНет