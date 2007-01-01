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Настоящее фото товара Основание для стола Лаурел, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Лаурел, хром лак
61 оценка
3 990
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Основание для стола Лаурел, хром лак - фото 1Основание для стола Лаурел, хром лак - фото 2

Основание для стола Лаурел, хром лак

Артикул: CH-021-418
61 оценка
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота730 мм
  • Вес3.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящные ножки соединены металлическими прутьями, которые вносят в образ утонченность и обеспечивают его прочность.
Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток, диаметром 5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Можно использовать круглые и квадратные столешницы от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота730 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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