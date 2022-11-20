Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Основание пирамидальное.
Размер основания: 41x41 см, размер трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 44х42х6 (0,01); трубы: 10 шт./кор. 66х41х17 (0,04); верхние прощадки: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,03); подпятники: 8 шт./кор.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина410 мм
- Длина410 мм
- Вес6 кг
- Материал подстольясталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай