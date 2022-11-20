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Подстолье металлическое 1017EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Основание пирамидальное.
Размер основания: 41x41 см, размер трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 44х42х6 (0,01); трубы: 10 шт./кор. 66х41х17 (0,04); верхние прощадки: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,03); подпятники: 8 шт./кор.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина410 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольясталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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