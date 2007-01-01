Характеристики товара
Описание
Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток, диаметром 5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Можно использовать круглые и квадратные столешницы от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота730 мм
- Вес3.6 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет