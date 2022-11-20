Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Длина510 мм
- Диаметр510 мм
- Вес17 кг
- Материалсталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы700*700
- Цветчерный
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