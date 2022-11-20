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Подстолье чугунное КМЗ 1023 - фото 1

Подстолье чугунное КМЗ 1023

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина510 мм
  • Диаметр510 мм
  • Вес17 кг
  • Материалсталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы700*700
  • Цветчерный

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