Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание и крест: 1 шт./кор. 46х47х9 (0,02); труба: 1 шт./кор. 73х10х10 (0,007)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина440 мм
- Высота730 мм
- Вес16 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет