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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 1220
75 оценок
8 290
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Подстолье металлическое 1220 - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье металлическое 1220 производства ChiedoCover

Подстолье металлическое 1220

Артикул: CH-001-308
75 оценок
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота730 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание и крест: 1 шт./кор. 46х47х9 (0,02); труба: 1 шт./кор. 73х10х10 (0,007)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота730 мм
  • Вес16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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