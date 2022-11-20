Подстолье хромированное 1279ЕМ

6 оценок

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Подстолье хромированное 1279ЕМ

4.8
5 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье TRACY DUO,металлическое. Труба - хром. Рекомендуемая столешница 120*80.
Объем упак. 1,3*0,75*0,25 м - 0,24 м3, Кол-во в упак. - 4 шт.

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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Длина1085 мм
  • Ширина675 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольясталь

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