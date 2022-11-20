Подстолье TRACY DUO,металлическое. Труба - хром. Рекомендуемая столешница 120*80.
Объем упак. 1,3*0,75*0,25 м - 0,24 м3, Кол-во в упак. - 4 шт.
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Люкс с высокой спинкой
Бульонная чашка Коллаж D10
Столешница Werzalit WOODART
Скамейка Модерн
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Прихожая лофт Наплен
Люстра Acqua 8
Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900
Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203