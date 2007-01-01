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Подстолье 1028, золотой - фото 1

Подстолье 1028, золотой

Артикул: CH-049-155
63 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное золотого цвета.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 10 шт./кор. 24х32х73 (0,05)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Подстолье 1028, золотой
Подстолье 1028, золотой
6 290
В корзине

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