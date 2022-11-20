Подстолье хромированное 1288

15 оценок

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Подстолье хромированное 1288

4.1
7 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Размер площадки 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Объем упаковки 0.0182, основание: 47*47*10, труба: 68*10*10

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

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