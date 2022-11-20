Подстолье хромированное. Размер площадки 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Объем упаковки 0.0182, основание: 47*47*10, труба: 68*10*10
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