Подстолье хромированное. Размер основания: 75х40 см, размер трубы: 8х8 см, размер плашки: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.
Основание+2 креста: кор. 78х43х8 (0,026); трубы: 2 шт./кор. 71х20х9 (0,012)
Диван большой, угловой
Диван Бурлеск
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Подстолье хромированное 1277ЕМ
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Подстолье хромированное 1276ЕМ
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Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо