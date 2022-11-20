Подстолье хромированное 1263

15 оценок

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Подстолье хромированное 1263

4.1
9 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Размер основания: 75х40 см, размер трубы: 8х8 см, размер плашки: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.
Основание+2 креста: кор. 78х43х8 (0,026); трубы: 2 шт./кор. 71х20х9 (0,012)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина750 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес28 кг
  • Материал подстольясталь

Выполненные заказы

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Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419Стулья Tolix Wood, подстолье хромированное 1263, столешница HPL Arpa 4419
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