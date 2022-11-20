Фотография Декоративная подушка Касабланка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Касабланка

4.7
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Касабланка
Декоративная подушка Касабланка
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Декоративная подушка Касабланка

4.7
890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина600 мм
  • Материалгобелен, синтепух

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