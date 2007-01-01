Характеристики товара
Описание
Светильник представляет собой гармоничную группу из трёх подвесов, каждый из которых оформлен в уникальной комбинации стекла и керамики. Модель моментально привлекает внимание и придаёт пространству динамику и характер. Плафоны изготовлены из матового белого стекла цвета белый опал и имеют округлую форму. Керамический декор выполнен в спокойных природных оттенках — сером, голубом, коричневом, — что делает модель выразительной, но не кричащей. Чёрное основание и подвесы из металла служат стильной рамкой для дизайнерской композиции. Три встроенных светодиодных источника суммарной мощностью 20 Вт создают мягкое, тёплое освещение, подходящее для зоны отдыха или обеденного стола. Светильник рассчитан на площадь до 10 кв.м. Возможность регулировки высоты подвесов (в пределах 20–137,5 см) позволяет адаптировать светильник под высоту потолков и архитектуру помещения. Модель идеально впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, кафе, ресторана или гостиничного номера. Особенно эффектно светильник будет смотреться над круглым столом или в холле, где важна визуальная лёгкость и выразительность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота1630 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп3
- Мощность20 Вт
- ЦокольLED
- Цветголубой, белый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки280 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет