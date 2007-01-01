Характеристики товара
Описание
Современный и стильный подвесной светильник. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1610 мм
- Вес2 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки340 мм
- Вес упаковки2.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет