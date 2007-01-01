Элегантный стильный светильник для вашего интерьера. Модель выполнена в стиле лофт, что придает ей современный и утонченный вид. Плафон выполнен из прозрачного стекла в виде конуса, что придает светильнику динамичность и легкость. Металлический корпус в черном цвете с золотыми акцентами добавляет элегантности и изысканности. Прозрачное стекло позволяет свету свободно распространяться, создавая приятное и теплое освещение. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 и мощностью 60 Вт. Площадь освящения 3 кв.м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать, что позволяет адаптировать его под любые потолки, в том числе натяжные, и выбрать оптимальное расстояние для создания нужного эффекта освещения. Светильник отлично подойдет для обеденной зоны, кухни, гостиной, зала, а также для баров, ресторанов и кафе. Светильник прекрасно сочетаются между собой, что позволяет создать уникальный интерьер и поток освещения. В комплект входят сам светильник, паспорт, упаковка и схема для удобства монтажа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1220 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки225 мм
- Высота упаковки230 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет