Характеристики товара
Описание
Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Хромированный каркас выдерживает до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина560 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки1010 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки11.2 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет