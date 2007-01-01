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Настоящее фото товара Стул Частер СН, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Частер СН, черный
7 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Частер СН, черный - фото 1Стул Частер СН, черный - фото 2Стул Частер СН, черный - фото 3Стул Частер СН, черный - фото 4

Стул Частер СН, черный

Артикул: CH-088-299
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Хромированный каркас выдерживает до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки11.2 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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