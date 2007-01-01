Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар конус, желтый
8 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Бар конус, желтый - фото 1

Стул Родео Бар конус, желтый

Артикул: CH-072-183
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья550 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Phaeton Сross square, синий
Фотография товара Стул Phaeton Сross square, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Родео Бар конус полубарный, желтый
Фотография товара Стул Родео Бар конус полубарный, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья550 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные

83
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр бежевый

94
Фотография товара Стул Рансол серый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул Рансол серый / черный глянец

97
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59011
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук

6
Фотография товара Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото

6
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул барный Фолкрик, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фолкрик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул барный Фолкрик, кремовый

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Эстелла 1, дуб нордик, канцлер ЛОФТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эстелла 1, дуб нордик, канцлер ЛОФТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Эстелла 1, дуб нордик, канцлер ЛОФТ

7
Фотография товара Стул Тоскана, массив березы, агата серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тоскана, массив березы, агата серая, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Тоскана, массив березы, агата серая

13
Распродажа
Фотография товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, желтый

8
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32
Настоящее фото товара Кресло Марко , синий, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , синий

8
Фотография товара Кресло Минамино, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, серое

49
Новинка
Фотография товара Кресло Акцент 2, хром, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Кресло Акцент 2, хром, оранжевый

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Руби бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59033
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Руби бежевый

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл

6
Фотография товара Кресло Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Кресло Шелби

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Emma gold, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Emma gold, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Стул барный Emma gold, розовый

12
Настоящее фото товара Стул Старс В.О, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Старс В.О, велюр черный

10
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр бирюзовый

12
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 16, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 16

12
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, светло-серый

13
В наличии 305 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый

8
В наличии 33 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр

10
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, латте

5
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 7903
5 950 ₽

Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый

9
В наличии 313 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание

11
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Стул Родео Бар конус, желтый
Стул Родео Бар конус, желтый
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, желтый

8
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32
Настоящее фото товара Кресло Марко , синий, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , синий

8

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности