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Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 1Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 2Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 3Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 4Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 5Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 6Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 7Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 - фото 8
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Реальное изображение товара 4 Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003 производства ChiedoCover

Стул Kvik, рогожка Play linen, ножки металл RAL 9003

Артикул: CH-079-263
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбелый, светло-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Материал ножекметалл по RAL

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

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