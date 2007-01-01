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Кресла Haven

Артикул: CH-054-782
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступно в другой обивке и расцветке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота850 мм
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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