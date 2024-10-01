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Приспособление для отбивки мяса, сталь нержавеющая, 13,5 см, серебристый - фото 1

Приспособление для отбивки мяса, сталь нержавеющая, 13,5 см, серебристый

Артикул: CH-058-946
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр0,100 мм
  • Вес1552 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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