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Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный - фото 1Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный - фото 2

Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный

Артикул: CH-058-463
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,97 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаПрямоугольная

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