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Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный - фото 1Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный - фото 2

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный

Артикул: CH-058-574
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,128 кг
  • Цветчерный

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