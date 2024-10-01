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Противень нержавеющая сталь, металлический - фото 1

Противень нержавеющая сталь, металлический

Артикул: CH-058-508
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота48 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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