Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик, круглый, оливковый
9 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик, круглый, оливковый - фото 1Пуф Ноотропик, круглый, оливковый - фото 2
NEW

Пуф Ноотропик, круглый, оливковый

Артикул: CH-084-570
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий круглый пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. За счет компактных размеров пуф отлично дополнит интерьер детской комнаты и станет дополнительным посадочным местом для ребенка.

Поставьте его в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до современного. Его можно использовать как прикроватный, детский пуфик, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Круглый пуф на ножках отлично дополняет всю коллекцию мягкой мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки358 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки2.74 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Винни M от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Винни M, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59025
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Винни M

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный

6
Настоящее фото товара Пуф Грейс, графит, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, графит

11
Распродажа
Фотография товара Пуф Амстердам, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Амстердам, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Амстердам, темно-серый

10
Распродажа
Фотография товара Пуф Пепе, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Пепе, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 59019
6 890 ₽

Пуф Пепе, бежевый

6
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Пуф Скри, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Пуф Скри

7
New
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 190

Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый

14
В наличии 1 шт.В пути 6 шт.
New
Настоящее фото товара Комплект пуфов Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Комплект пуфов Квадро

5
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, охра

14
New
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый

13

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Astra 7, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Пуф Astra 7

10
Фотография товара Пуф Historia 600, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 600, какао, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Пуф Historia 600, какао

5
Фотография товара Пуф Snugis, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Пуф Snugis, букле, серо-бежевый

26
В наличии 4 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Пуф Classe шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Classe шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Classe шоколадный

9
Фотография товара Пуф Horn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Horn, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Пуф Horn

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Пуф-маятник Lori, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-маятник Lori, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Пуф-маятник Lori, коричневый

6
В наличии 94 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Амстердам, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Амстердам, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Амстердам, бежевый

5
New
Фотография товара Пуф Сатори, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Сатори, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Сатори, бежевый

7
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, серый

11
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, охра

8

Товар в корзине

Пуф Ноотропик, круглый, оливковый
Пуф Ноотропик, круглый, оливковый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности