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Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех - фото 1Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех - фото 2

Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех

10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр420 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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