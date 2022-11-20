Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр420 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
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