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Настоящее фото товара Пуф Оттис, велюр Бренди 8 синий, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Оттис, велюр Бренди 8 синий, старинный орех
35 оценок
5 590
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Пуф Оттис, велюр Бренди 8 синий, старинный орех - фото 1Пуф Оттис, велюр Бренди 8 синий, старинный орех - фото 2
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Пуф Оттис, велюр Бренди 8 синий, старинный орех

Артикул: CH-026-031
35 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр420 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр420 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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