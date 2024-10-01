Товар в корзине. Перейти
Пуф с ящиком Эркки S, серый - фото 1Пуф с ящиком Эркки S, серый - фото 2

Пуф с ящиком Эркки S, серый

Артикул: CH-066-524
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф для гостиной Zen бежевый, велюр, золотой
Фотография товара Пуф для гостиной Zen бежевый, велюр, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Астор, бежевый
Фотография товара Пуф Астор, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалфанера, МДФ, рогожка
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Европа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Европа, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Пуф Европа

37
Настоящее фото товара Пуф Гамма, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Пуф Гамма, розовый

33
Фотография товара Пуф квадро, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф квадро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Пуф квадро, коричневый

38
Фотография товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас

44
Фотография товара Пуф Halmar Hexa 2, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Hexa 2, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Пуф Halmar Hexa 2, бежевый

40
Фотография товара Пуф вязаный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф вязаный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Пуф вязаный, оранжевый

45
Фотография товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый

40
Фотография товара Пуф Ессей, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ессей, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Пуф Ессей, желтый

48
Фотография товара Пуф Jacare, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jacare, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Пуф Jacare, серая ткань

13
Фотография товара Пуф Флик ткань букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Флик ткань букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Пуф Флик ткань букле темно-серый

11
В пути 10 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный, 800*600, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стол журнальный, 800*600, шамони светлый

15
Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная

37
Фотография товара Журнальный стол Лукас Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лукас Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена

Журнальный стол Лукас Gold

49
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт

7
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стол пластиковый мини - бар Taibei от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини - бар Taibei, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини - бар Taibei

7
В наличии 256 шт.
Фотография товара Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол журнальный Хадсон

34
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, черный

49
Настоящее фото товара Стол журнальный Шеффилд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стол журнальный Шеффилд

32
Фотография товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Дуб мадейра

37

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Фотография товара Пуф ЛАУНЖ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 700x700

47
Фотография товара Пуф ФЕЛИКС круглый зеленый / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ФЕЛИКС круглый зеленый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Пуф ФЕЛИКС круглый зеленый / черный каркас

46
В наличии 27 шт.
Фотография товара Пуф Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Пуф Valen, серый

33
Фотография товара Пуфик Исэ, белый, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, белый, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Пуфик Исэ, белый, велюр синий

41
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр оранжевый

39
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф с крышкой Нильсон велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с крышкой Нильсон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф с крышкой Нильсон велюр бежевый

9
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф с ящиком Холли S

11
Фотография товара Пуф Moss 1300, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Moss 1300, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Пуф Moss 1300, синий

5
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Сингх, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Сингх, велюр синий

7
Фотография товара Пуф Хенди 2, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Хенди 2, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Пуф Хенди 2, коричневый

8
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Пуф с ящиком Эркки S, серый
Пуф с ящиком Эркки S, серый
8 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный, 800*600, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стол журнальный, 800*600, шамони светлый

15
Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная

37
Фотография товара Журнальный стол Лукас Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лукас Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена

Журнальный стол Лукас Gold

49
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango бежевый мрамор с белыми ножками, 2шт

7
В наличии 4 шт.