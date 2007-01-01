Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Sweet 565, бежевый
10 оценок
13 59010
15 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Sweet 565, бежевый - фото 1Пуф Sweet 565, бежевый - фото 2Пуф Sweet 565, бежевый - фото 3Пуф Sweet 565, бежевый - фото 4Пуф Sweet 565, бежевый - фото 5Пуф Sweet 565, бежевый - фото 6Пуф Sweet 565, бежевый - фото 7Пуф Sweet 565, бежевый - фото 8
Распродажа

Пуф Sweet 565, бежевый

Артикул: CH-083-086
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта. Пуф каркасный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подставка для ног Буффало от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Подставка для ног Буффало

41
Фотография товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото

45
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, синий

33
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Детский пуф Годри Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Детский пуф Годри Квадрат

11
Фотография товара Пуфик Kit серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Kit серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуфик Kit серый

11
В наличии 34 шт.
Фотография товара Пуфик Quatrefoil бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Quatrefoil бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуфик Quatrefoil бежевый

10
В наличии 21 шт.
Фотография товара Пуфик Tan-tan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Tan-tan, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Пуфик Tan-tan

13
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square, пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 59021
1 990 ₽Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Square, пыльно-розовый

26
Фотография товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена

Пуф-столик плетеный с подушкой Macau

15
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Пуф Astra 5, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Пуф Astra 5

9

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Ракка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ракка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Ракка

7
Фотография товара Пуф Альт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Пуф Альт

13
Фотография товара Пуф Perez, California 102 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 102, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Пуф Perez, California 102

8
Настоящее фото товара Пуф Грейс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, серый

11
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Пуф Laso складной с крышкой, мятный

7
В наличии 34 шт.
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый

10
В наличии 9 шт.
Фотография товара Пуф Стоун букле Fluffy молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Стоун букле Fluffy молочный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Пуф Стоун букле Fluffy молочный

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый

11
В наличии 39 шт.
New
Настоящее фото товара Пуф Decade, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Пуф Decade, темно-бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Пуф Amsterdam, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 09031
34 490 ₽

Пуф Amsterdam, бежевый

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Пуф Sweet 565, бежевый
Пуф Sweet 565, бежевый
13 590
15 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности