Характеристики товара
Описание
Пуф Тея — это гармоничное сочетание мягкости, формы и практичности. Его округлый силуэт и деликатная спинка придают модели обволакивающий и уютный вид. Бежевый оттенок обивки универсален и легко сочетается с различными цветовыми палитрами интерьера — от нейтральных до акцентных. Сиденье наполнено поролоном плотностью 25 кг/м³, обеспечивающим оптимальный баланс между мягкостью и поддержкой. Компактная спинка повышает комфорт посадки, особенно в зоне прихожей или спальни. Пластиковые ножки скрыты под корпусом и обеспечивают устойчивость, не царапая пол. Минималистичный дизайн и небольшие габариты делают Тею отличным выбором для разных зон дома: будь то прихожая, детская, гостиная или спальня. Пуф не требует сборки и готов к использованию сразу после покупки. Он станет стильным и полезным элементом вашего интерьера, добавляя уюта и функциональности в повседневное пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота730 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес10.83 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветбелый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки12.20 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет