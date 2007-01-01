Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый
12 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый

Артикул: CH-084-656
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения размером. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная

30
Фотография товара Пуф Perez, California 560 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 560, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Пуф Perez, California 560

15
Настоящее фото товара Пуф Грейс, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, темно-бирюзовый

12
Фотография товара Пуф Ligno табурет бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ligno табурет бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Ligno табурет бирюзовый

7
Распродажа
Фотография товара Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый

13
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Пуф Преири, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Пуф Преири, синий, золото

9
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, зеленый

8
Распродажа
Фотография товара Пуф Треви, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Треви, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Треви, зеленый

9
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, синий

9
New
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик с ящиком, охра

9

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, букле, светло-серый

26
В наличии 28 шт.В пути 16 шт.
Фотография товара Пуф Perez, California 994 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 994, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Пуф Perez, California 994

14
Настоящее фото товара Пуф Стар, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Стар, сиреневый

8
Настоящее фото товара Пуф Astra 10, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Пуф Astra 10

8
Фотография товара Пуф Historia 600, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 600, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Пуф Historia 600, серый

11
Фотография товара Пуф Jubi салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi салатовый

13
Фотография товара Пуф Mussi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Mussi, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Пуф Mussi

7
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Nanno, велюр, серый

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Астор бежевый серебряные ножки

10
В наличии 2 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Треви, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Треви, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Треви, розовый

9

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый
Пуф Ноотропик с ящиком, зеленый
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности