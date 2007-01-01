Характеристики товара
Описание
Пуф-трансформер Таунсвилл — это удачное сочетание комфорта, функциональности и стильного дизайна. Его лаконичные формы и мягкая обивка из букле делают модель визуально уютной и современной. Глубокий зелёный оттенок обивки легко впишется в любой интерьер, добавив теплоты и текстурности. Сиденье наполнено эластичным ППУ, обеспечивающим удобную посадку. Пуф оснащён спинкой, которую при необходимости можно опустить, превратив изделие в полноценный пуф. Модель вращается вокруг своей оси на 360° — чтобы изменить направление, достаточно оттолкнуться ногами. Дополнительным плюсом станет встроенный ящик для хранения — внутри легко разместить плед, книги или другие мелочи. Закруглённые формы и обволакивающий силуэт создают ощущение комфорта и защищённости. Таунсвилл отлично подойдёт для дома: в прихожую, спальню, гостиную или детскую. Пуф станет не только стильным элементом интерьера, но и практичным решением для небольших пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота730 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес10.83 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветзеленый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки12.20 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет