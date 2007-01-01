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Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Бронте, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Раскладной обеденный стол Бронте, серый
10 оценок
72 990
Товар в корзине. Перейти
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Раскладной обеденный стол Бронте, серый

Артикул: CH-073-410
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота755 мм
  • Вес81.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раскладной обеденный стол Бронте — выразительная комбинация минимализма и элегантности. Сдержанный силуэт поддержит комфорт в обеденной зоне, гостиной, студии, на кухне. Прямоугольную столешницу из керамики поддерживают четыре металлические опоры. Выразительные ножки с гранями добавляют строгости и ритмичности. И при этом контрастируют с утонченными линиями столешницы.

Столешница имеет естественный красивый узор, напоминающий текстуру натурального мрамора. Керамика обладает высокой термостойкостью. Можно смело ставить горячее без опасений повредить поверхность. Также она не впитывает влагу, на ней не образуется плесень, бактерии. Считается одним из самых экологичных и безопасных материалов для кухни. Будет радовать вас презентабельным видом долгое время. Длину стола легко увеличить со 160 см до 240. Для этого необходимо просто разложить скрытые боковые элементы. Стол с трансформацией отличается большой вместимостью и возможностью комфортно разместить гостей. Продуманный дизайн стола Бронте идеально подходит как для городских интерьеров в индустриальном духе, так и для загородных домов с эстетикой натуральных материалов.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота755 мм
  • Вес81.4 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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