Характеристики товара
Описание
Столешница 1200*800*16 мм. Цвет Камень Пьетра Гриджиа чёрный F 206 ST9
Разборное подстолье, съемные ноги
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыкамень
- Цветчерный
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Столешница 1200*800*16 мм. Цвет Камень Пьетра Гриджиа чёрный F 206 ST9
Разборное подстолье, съемные ноги
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