Товар в корзине. Перейти
Салфетница «Аркадия нью» фарфор - фото 1

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

Артикул: CH-063-251
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница ажурная сталь
Фотография товара Салфетница ажурная сталь от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница «Белая», классический фарфор
Фотография товара Салфетница «Белая», классический фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7304
1 790 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный

15
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Данубио» 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Данубио» 0,3л

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Форма для запекания «Крафт Блю» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6408
6 090 ₽Оптовая цена

Форма для запекания «Крафт Блю» фарфор

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое , произведённого компанией ChiedoCover
от2 8004
2 890 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое

14
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник фарфор 250 мл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Соусник фарфор 250 мл, белый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1006
3 290 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный

9
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Фотография товара Салфетница, 129*130*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 129*130*100, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салфетница, 129*130*100

11
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Мак» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Мак» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Комфорт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Салфетница «Комфорт» фарфор

7
В наличии 379 шт.
Настоящее фото товара Салфетница сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Салфетница сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница металл, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салфетница металл

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Революшн Сэндстоун» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6307
3 890 ₽Оптовая цена

Салфетница «Революшн Сэндстоун» фарфор

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, произведённого компанией ChiedoCover
от30 0009
32 890 ₽

Диспенсер для салфеток

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для салфеток, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽Оптовая цена

Подставка для салфеток, сталь нержавеющая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Салфетница «Аркадия нью» фарфор
Салфетница «Аркадия нью» фарфор
от 650
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7304
1 790 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный

15
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.