Товар в корзине. Перейти
Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая - фото 1

Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая

Артикул: CH-062-935
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мельница белая для соли, бук
Фотография товара Мельница белая для соли, бук от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для перца «Фиджи»
Фотография товара Мельница для перца «Фиджи» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая
от 9 060
9 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают