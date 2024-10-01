Характеристики товара
Описание
Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.
Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF1-230-170 с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 163 х 223 х 116
Длина кода: 3-8 цифр
Механический ключ: Да
Возможность крепления сейфа: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина190 мм
- Высота190 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Вес упаковки2.60 кг