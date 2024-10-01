Характеристики товара
Описание
Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White) является неотъемлемым атрибутом комфорта в отеле. Благодаря высокой мощности в 1600 Вт этот небольшой и изящный прибор обеспечивает быстрое и аккуратное высушивание волос, а эффективное шумоподавление позволяет использовать его в любое время дня и ночи.
Эта модель предлагает два температурных режима и возможность регулирования скорости воздушного потока, что делает ее подходящей для всех типов волос. Режим холодного воздуха помогает в укладке, 77 °C идеально подходит для бережного высушивания, а 92 °C – для быстрого.
Микротермическим датчиком гарантируется безопасность, обеспечивая автоматическое отключение фена Meyvel MF8-1600 (White) при перегреве. Устройство легкое и эргономичное, оснащено прочным шнуром длиной 150 см. Современный дизайн с качественным матовым покрытием, на котором не остаются следы пальцев, делает его прекрасным дополнением к любому интерьеру.
Количество температурных режимов: 2
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 495x440x380
Количество в опт. упаковке, шт.: 30
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина132 мм
- Глубина68 мм
- Высота230 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки237 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки72 мм
- Вес упаковки0.70 кг