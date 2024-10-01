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Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White)

Артикул: CH-067-520
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White) является неотъемлемым атрибутом комфорта в отеле. Благодаря высокой мощности в 1600 Вт этот небольшой и изящный прибор обеспечивает быстрое и аккуратное высушивание волос, а эффективное шумоподавление позволяет использовать его в любое время дня и ночи.

Эта модель предлагает два температурных режима и возможность регулирования скорости воздушного потока, что делает ее подходящей для всех типов волос. Режим холодного воздуха помогает в укладке, 77 °C идеально подходит для бережного высушивания, а 92 °C – для быстрого.

Микротермическим датчиком гарантируется безопасность, обеспечивая автоматическое отключение фена Meyvel MF8-1600 (White) при перегреве. Устройство легкое и эргономичное, оснащено прочным шнуром длиной 150 см. Современный дизайн с качественным матовым покрытием, на котором не остаются следы пальцев, делает его прекрасным дополнением к любому интерьеру.

Количество температурных режимов: 2

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 495x440x380

Количество в опт. упаковке, шт.: 30

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина132 мм
  • Глубина68 мм
  • Высота230 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки237 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки72 мм
  • Вес упаковки0.70 кг

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