Характеристики товара
Описание
Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.
Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF9-480-150-Drawer с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 102 x 382 x 233
Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В
Длина кода: 10 цифр
Механический ключ: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина400 мм
- Высота150 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки248 мм
- Высота упаковки578 мм
- Глубина упаковки538 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки12.80 кг