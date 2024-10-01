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Сейф SF9-480-150-Drawer

Артикул: CH-067-505
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.

Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF9-480-150-Drawer с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.

Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 102 x 382 x 233

Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В

Длина кода: 10 цифр

Механический ключ: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота150 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки248 мм
  • Высота упаковки578 мм
  • Глубина упаковки538 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки12.80 кг

Отзывы

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