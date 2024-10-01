Товар в корзине. Перейти
Тележка Red sea для горничных универсальная, бордовый - фото 1Тележка Red sea для горничных универсальная, бордовый - фото 2

Тележка Red sea для горничных универсальная, бордовый

Артикул: CH-066-714
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья на 110л. и 75л., полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Полки изготовлены из МДФ светлого или темно-коричневого цветов. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Ava, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Clark, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Clark

44
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки White, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки White

30
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Martin, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Martin

37
Настоящее фото товара Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force, произведённого компанией ChiedoCover
от11 375
Оптовая цена

Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force

10
New
Фотография товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки

8
New
Фотография товара Тележка Klara для горничных из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Klara для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена

Тележка Klara для горничных из нержавейки

8
New
Фотография товара Тележка Collioure для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Collioure для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Тележка Collioure для белья

11
New
Фотография товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей

6
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон NEW, капучино

435
Фотография товара Стул VARDY Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VARDY Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул VARDY Зеленый

11
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49055
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Арманд экокожа коричневый

57
New
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, серый

14
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Capri, синий, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Capri, синий, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Capri, синий, черный каркас

65
Фотография товара Стул VARDY Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VARDY Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул VARDY Бежевый

13
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Ofir blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Ofir blue, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99033
11 770 ₽Оптовая цена

Барный стул Ofir blue

45
New
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото

12
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья David, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья David

33
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

33
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Roewan, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Roewan

35
New
Фотография товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от82 090
Оптовая цена

Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford

14
New
Настоящее фото товара Шкаф сетчатый металлический Dennis, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Шкаф сетчатый металлический Dennis

9
New
Фотография товара Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья

12
New
Фотография товара Тележка - стеллаж Saint-Malo для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж Saint-Malo для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Тележка - стеллаж Saint-Malo для перевозки и хранения белья

14
New
Настоящее фото товара Тележка Zen, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Тележка Zen

12
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Avery от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Avery, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Avery

8

Товар в корзине

Тележка Red sea для горничных универсальная, бордовый
Тележка Red sea для горничных универсальная, бордовый
от 14 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон NEW, капучино

435
Фотография товара Стул VARDY Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VARDY Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул VARDY Зеленый

11
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49055
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Арманд экокожа коричневый

57