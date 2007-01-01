Характеристики товара
Описание
Гель для душа GRASS ROOM бережно очищает, не пересушивает, укрепляет и питает кожу. Обладает тонизирующим эффектом.
Способ применения: нанести небольшое количество геля на ладонь или на губку, распределить по телу массирующими движениями до образования пены, смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,Cocamidopropyl Betain, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Fragrance.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.64 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет