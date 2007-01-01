Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл
6 оценок
5
Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 1Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 2Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 3Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 4
NEW

Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл

Артикул: CH-083-564
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа GRASS ROOM бережно очищает, не пересушивает, укрепляет и питает кожу. Обладает тонизирующим эффектом.

Способ применения: нанести небольшое количество геля на ладонь или на губку, распределить по телу массирующими движениями до образования пены, смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,Cocamidopropyl Betain, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Fragrance.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

