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Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая - фото 1

Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-876
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.161 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветкрасный

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